У Дніпрі до великого університету доєднали ще один ВНЗ: що зміниться

У Дніпрі об'єдналися ще два виші.

Уряд ухвалив рішення про приєднання Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту до Українського державного університету науки і технологій у Дніпрі. Про зміни повідомив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.

За словами міністра, об’єднання вишів допоможе посилити кадровий потенціал, поліпшити навчальну базу для студентів, збагативши освітні програми новими матеріалами.

Лісовий стверджує, що для студентів нічого не зміниться, вони залишаться на обраних спеціальностях. Збережуть також бюджетні місця та вартість контракту.

Крім університетів у Дніпрі, “перестановку” влаштували й в Кривому Розі. Релокований ще в 2014 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського приєднали до Криворізького національного університету.

ВНЗ вже 10 років працював на базі вишу в Кривому Розі. Доєднали навчальний заклад не назовсім – після деокупації Донецька університет зможе повернутися до рідного міста.

Нагадаємо, влітку 2023 року до Українського державного університету науки і технологій доєднали Український державний хіміко-технологічний університет та Придніпровську державну академію будівництва та архітектури.

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