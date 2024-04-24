Ранее в парке Шевченко в Днепре был огромный амфитеатр с колоннами: фото

Мало кто знает, что в 1936 году на территории парка имени Шевченко был открыт деревянный амфитеатр. Его масштабы поражали — он был рассчитан на 3000 мест.
Эту историю в сети рассказала днепрянка Елена Присягина.
Для строительства амфитеатра пришлось снять большой пласт грунта и изменить рельеф участка. Сам театр был открытой площадкой со сценой в виде арены, позади которой размещалась музыкальная «раковина». Этот театр получил название «Зеленый».
К сожалению, просуществовал он недолго. Во время войны театр сгорел дотла, и больше его не восстанавливали.
Посмотреть на него мы можем только на фотографиях, которых сохранилось немного. Вот некоторые из них:
В 2017 году этой локации попытались дать вторую жизнь — тогда на площадке появилось общественное пространство «Сцена». Здесь проводили концерты и арт-вечера. Но со временем это место снова покинули.
Так оно выглядит сейчас:
Больше фото в видео:
Напомним, ранее мы писали, как в парке Глобы в Днепре выглядит озеро без воды: уникальное фото.
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