Ранее в парке Шевченко в Днепре был огромный амфитеатр с колоннами: фото

К сожалению, просуществовал он недолго.

Мало кто знает, что в 1936 году на территории парка имени Шевченко был открыт деревянный амфитеатр. Его масштабы поражали — он был рассчитан на 3000 мест.

Эту историю в сети рассказала днепрянка Елена Присягина.

Для строительства амфитеатра пришлось снять большой пласт грунта и изменить рельеф участка. Сам театр был открытой площадкой со сценой в виде арены, позади которой размещалась музыкальная «раковина». Этот театр получил название «Зеленый».

К сожалению, просуществовал он недолго. Во время войны театр сгорел дотла, и больше его не восстанавливали.

Посмотреть на него мы можем только на фотографиях, которых сохранилось немного. Вот некоторые из них:

В 2017 году этой локации попытались дать вторую жизнь — тогда на площадке появилось общественное пространство «Сцена». Здесь проводили концерты и арт-вечера. Но со временем это место снова покинули.

Так оно выглядит сейчас:

Больше фото в видео:

Напомним, ранее мы писали, как в парке Глобы в Днепре выглядит озеро без воды: уникальное фото.

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