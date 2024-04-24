На Дніпропетровщині експосадовиця Держпродспоживслужби навимагала з підлеглих 3,5 млн грн хабарів

Експосадовицю судитимуть.

За даними слідства, 2023 року ексдиректор регіональної лабораторії Держпродспоживслужби налагодила корупційну схему з одержання хабарів від підлеглих працівників лабораторій ветеринарно-санітарної медицини міста Дніпра та області. За неправомірну вигоду обвинувачена обіцяла не влаштовувати перевірки та не звільняти працівників лабораторій із займаних посад.

Також вона одержала хабар від одного із лікарів ветеринарної медицини за переведення його на іншу посаду. Загалом задокументовано отримання обвинуваченою 3,5 млн гривень неправомірної вигоди.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Під час обшуків у фігурантки вилучили майже 1,8 млн грн у різних валютах, чорнові записи щодо сум отриманої неправомірної вигоди, мобільні телефони, документацію.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно експосадовиці за фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 3, 4 ст. 368 КК України). Наразі обвинувачена перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що експосадовцю поліції з Дніпра оголосили нову підозру.

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