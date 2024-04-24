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У Дніпрі оголосили жовтий рівень небезпеки: що сталося

Сьогодні 08:51
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Будьте обережні!

Новости Днепра про У Дніпрі оголосили жовтий рівень небезпеки: що сталося

Синоптики попереджають: сьогодні вдень у місті Дніпро очікуються пориви південно-східного вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності – перший (жовтий).

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Зазначимо, температура повітря сьогодні вдень складе +20°…+22°С, буде хмарно з проясненнями, прогнозується дощ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українка встановила незвичний рекорд Гіннеса у бігу з візочком на 10 км.

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Новости Днепра про У Дніпрі оголосили жовтий рівень небезпеки: що сталосяУкраїнська

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