У Дніпрі оголосили жовтий рівень небезпеки: що сталося

Будьте обережні!

Синоптики попереджають: сьогодні вдень у місті Дніпро очікуються пориви південно-східного вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності – перший (жовтий).

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Зазначимо, температура повітря сьогодні вдень складе +20°…+22°С, буде хмарно з проясненнями, прогнозується дощ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українка встановила незвичний рекорд Гіннеса у бігу з візочком на 10 км.

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