На Дніпропетровщині на пожежі в житловому будинку постраждали дві людини

Постраждалих госпіталізували до лікарні.

Сьогодні о 06:28 на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Успішна селища міського типу Васильківка Синельниківського району.

Рятувальники прибули на місце. Там вони встановили, що горять речі домашнього вжитку всередині одноповерхового житлового будинку на загальній площі 20 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Внаслідок пожежі чоловік та жінка отримали опіки різного ступеню. Постраждалих госпіталізували до лікарні.

О 07:14 займання ліквідували. До місця події залучили 10 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області зросла кількість хворих на COVID-19, серед них – діти.

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