Рекет та незаконні мільйони: експосадовцю поліції з Дніпра оголосили нову підозру

У Дніпрі оголосили нову підозру правоохоронцю, який раніше погрожував розправою будівельнику.

Правоохоронцю з Дніпра, якого раніше викрили на вимаганні $200 000, повідомили про підозру, інформує Державне бюро розслідувань.

Відомо, що підозрюваний обіймав керівну осаду в правоохоронному органі Дніпра упродовж 2021-2022 років. За цей час він набув активів щонайменше на понад 14 млн грн.

Минулого року його викрито на вимаганні разом зі своїм братом грошей у будівельників. Майстри робили ремонт в садибі, оформленій на його тещу. Вже після завершення робіт через коротке замикання у будинку сталася пожежа.

Не слухаючи аргументів будівельників, правоохоронець всю провину за пожежу поклав на них і почав вимагати відшкодувати збитки, які сам оцінив у $200 000.

Під час моніторингу способу життя правоохоронця НАЗК виявила, що підозрюваний за два роки витратив на будівництво та придбання майна понад 14 млн грн, що не сходитися з його законними доходами.

Земельну ділянку, елітний житловий будинок та автомобіль Porsche він оформив на своїх тещу та тестя. Водночас декларація правоохоронця кардинально відрізнялася від способу його життя.

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