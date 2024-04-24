У Дніпропетровській області зросла кількість хворих на COVID-19, серед них – діти

Піклуйтеся про себе та близьких і будьте здоровими!

У Дніпропетровській області захворюваність на ГРВІ нижче епідемічного порогу на 55,6%. Загальна кількість випадків гострих респіраторних інфекцій зменшилася на 4,3% у порівнянні з попереднім тижнем.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Проте, за його словами, зросла кількість хворих на COVID-19 – на 7,1%. Усього за минулий тиждень у регіоні коронавірусом захворіло 166 людей, 20 серед них – діти.

Загалом за епідемічний сезон-2023-2024 на ГРВІ перехворіло 9,2% населення нашої області. Піклуйтеся про себе та близьких і будьте здоровими! – додав Лукашук.

Нагадаємо, вакцинація – єдиний безпечний спосіб набути імунітет до COVID-19, а в разі захворювання – перенести його легше й знизити ризик розвитку ускладнень. Щеплення залишаються безоплатними для кожного українця. Вакцинуватися можна через запис у свого сімейного лікаря або в пункті щеплень у медзакладах. Інформацію про найближчі пункти вакцинації, їхні адреси та графік роботи можна знайти за посиланням або зателефонувавши до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

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