У Дніпрі злодійку, яка 2,5 роки ховалася від поліції, здав таксист, що випадково підвіз її додому

Водій таксі у Дніпрі повідомив про те, що кілька днів тому він підвозив жінку, яку розшукує поліція.

Чоловік про це дізнався з повідомлення у соцмережах. Громадянин повідомив поліцейським ймовірну адресу проживання особи, яку розшукують.

Патрульні прибули туди і опитали місцевих мешканців. Ті розповіли, що схожа за прикметами громадянка проживає в одному з будинків. Інформація підтвердилася.

Патрульні виявили за вказаною адресою жінку, що перебуває у розшуку як засуджена, що ухиляється від виконання вироку суду за ч. 1. ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.

Громадянку затримали і доставили до відділку поліції.

Ймовірно, мова йде про 59-річну Олену Гурову, яка була засуджена у 2021 році за скоєння тяжкого злочину у Дніпровському районі, і яку нещодавно оголосили в розшук.

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