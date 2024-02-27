У Дніпрі у вівторок деякі мешканці залишилися без опалення: усі адреси

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Сьогодні, 27 лютого, у Дніпрі деякі мешканці залишилися без опалення.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, через проведення аварійно-відновлювальних робіт тимчасово припинено подачу тепла на:

вул. П. Чубинського, 2, 4, 6, 8, 9, 11,13,

вул. Робоча, 93-А, 95-А, 97-А, 97-Б,

вул. Братів Горобців, 56, 56-А, 58, 60, 62-А.

Зазначається, що подачу тепла буде відновлено після завершення робіт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 27 лютого обмежать постачання електрики в двох районах.

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