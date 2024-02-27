У Дніпрі у вівторок деякі мешканці залишилися без опалення: усі адреси

Сьогодні, 27 лютого, у Дніпрі деякі мешканці залишилися без опалення.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Так, через проведення аварійно-відновлювальних робіт тимчасово припинено подачу тепла на:
Зазначається, що подачу тепла буде відновлено після завершення робіт.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 27 лютого обмежать постачання електрики в двох районах.
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