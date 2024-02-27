Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі у вівторок деякі мешканці залишилися без опалення: усі адреси

У Дніпрі у вівторок деякі мешканці залишилися без опалення: усі адреси

Сьогодні 10:39
просмотров

Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі у вівторок деякі мешканці залишилися без опалення: усі адреси

Сьогодні, 27 лютого, у Дніпрі деякі мешканці залишилися без опалення.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, через проведення аварійно-відновлювальних робіт тимчасово припинено подачу тепла на:

  • вул. П. Чубинського, 2, 4, 6, 8, 9, 11,13,
  • вул. Робоча, 93-А, 95-А, 97-А, 97-Б,
  • вул. Братів Горобців, 56, 56-А, 58, 60, 62-А.

Зазначається, що подачу тепла буде відновлено після завершення робіт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 27 лютого обмежать постачання електрики в двох районах.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі у вівторок деякі мешканці залишилися без опалення: усі адресиУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

8 березня та інші свята: скільки днів мешканці Дніпра будуть відпочивати у перший місяць весни
Новини Дніпра
Сьогодні 10:02
8 березня та інші свята: скільки днів мешканці Дніпра будуть відпочивати у перший місяць весни

У першому весняному місяці в Україні будуть відзначати кілька особливих…

У Дніпрі одну із вулиць перейменували на честь загиблого Героя Євгена Жандарова
Новини Дніпра
Сьогодні 09:37
У Дніпрі одну із вулиць перейменували на честь загиблого Героя Євгена Жандарова

У Дніпрі вулицю Некрасова перейменували на честь загиблого Героя Євгена…

Спортсменка з Дніпра стала переможницею чемпіонату Європи з фехтування
Новини Дніпра
Сьогодні 07:00
Спортсменка з Дніпра стала переможницею чемпіонату Європи з фехтування

Вітаємо!

Навели ракету на будинок на Перемозі в Дніпрі: голова СБУ Малюк про викриття агентурної мережі РФ “Серб”
Новини Дніпра
Вчора 22:28
Навели ракету на будинок на Перемозі в Дніпрі: голова СБУ Малюк про викриття агентурної мережі РФ “Серб”

Очільник СБУ Василь Малюк розповів про агентурну мережу, яка коригувала…

Наверх