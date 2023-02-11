З’явилися подробиці вбивства 50-річного чоловіка, чиє тіло знайшли посеред вулиці в Дніпрі

У Дніпрі затримали ймовірного вбивцю 50-річного чоловіка, якого знайшли 10 лютого посеред вулиці в Самарському районі міста.

Про це повідомили в поліції Дніпра.

Вчора 10 лютого, посеред однієї із вулиць Самарського району Дніпра знайшли закривавленого чоловіка. Поруч з ним лежав пістолет. Як з’ясували правоохоронці, під час конфлікту зловмисник вистрелив в бік потерпілого. Від отриманої травми чоловік помер.

Так, за даними слідчих, злочин стався 10 лютого близько 00.30 біля одного з будинків у Самарському районі міста. Як встановили правоохоронці, між двома знайомими виникла сварка, під час якої 48-річний чоловік вистрелив потерпілому у груди з пістолета.

За попередньою версією слідства, вказаний пістолет був перероблений зі стартового для стрільби бойовими патронами. Остаточні висновки будуть зроблені після проведення відповідних експертиз.

Працівники кримінальної поліції затримали 48-річного жителя міста Дніпра. До пошуків зловмисника також був залучений кінолог зі службовою собакою. Правоохоронці розшукали знаряддя злочину біля зрошувального каналу, неподалік від місця скоєння злочину.

Слідчі відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру.

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