Поруч лежав пістолет: у Дніпрі у Самарському районі знайшли закривавлене тіло чоловіка

Сьогодні, 10 лютого, в Самарському районі Дніпра виявили тіло чоловіка.

Воно лежало посеред вулиці в калюжі крові. На вигляд померлому десь 50 років. На місце викликали правоохоронців.

Як нам повідомили у поліції, на тілі виявили вогнепальні поранення. Померлий отримав їх внаслідок перестрілки з іншим чоловіком. Підозрюваного затримали.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля цирку зіткнулися Hyundai та Iveco.

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