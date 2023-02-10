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  • Поруч лежав пістолет: у Дніпрі у Самарському районі знайшли закривавлене тіло чоловіка

Поруч лежав пістолет: у Дніпрі у Самарському районі знайшли закривавлене тіло чоловіка

Сьогодні 13:01
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Сьогодні, 10 лютого, в Самарському районі Дніпра виявили тіло чоловіка.

Новости Днепра про Поруч лежав пістолет: у Дніпрі у Самарському районі знайшли закривавлене тіло чоловіка

Воно лежало посеред вулиці в калюжі крові. На вигляд померлому десь 50 років. На місце викликали правоохоронців. 

Як нам повідомили у поліції, на тілі виявили вогнепальні поранення. Померлий отримав їх внаслідок перестрілки з іншим чоловіком. Підозрюваного затримали.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Новости Днепра про Поруч лежав пістолет: у Дніпрі у Самарському районі знайшли закривавлене тіло чоловіка

Новости Днепра про Поруч лежав пістолет: у Дніпрі у Самарському районі знайшли закривавлене тіло чоловіка

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля цирку зіткнулися Hyundai та Iveco

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Новости Днепра про Поруч лежав пістолет: у Дніпрі у Самарському районі знайшли закривавлене тіло чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Поруч лежав пістолет: у Дніпрі у Самарському районі знайшли закривавлене тіло чоловікаРусский

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