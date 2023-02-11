Появились подробности убийства 50-летнего мужчины, чье тело обнаружили посреди улицы в Днепре

Об этом сообщили в полиции Днепра.
Вчера 10 февраля посреди одной из улиц Самарского района Днепра нашли окровавленного мужчину. Рядом с ним лежал пистолет. Как выяснили правоохранители, во время конфликта злоумышленник выстрелил в сторону потерпевшего. От полученной травмы мужчина скончался.
Так, по данным следователей, преступление произошло 10 февраля около 00:30 возле одного из домов в Самарском районе города. Как установили правоохранители, между двумя знакомыми возникла ссора, во время которой 48-летний мужчина выстрелил пострадавшему в грудь из пистолета.
По предварительной версии следствия, указанный пистолет был переработан из стартового для стрельбы боевыми патронами. Окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертиз.
Сотрудники криминальной полиции задержали 48-летнего жителя города Днепра. К поискам злоумышленника также был привлечен кинолог со служебной собакой. Правоохранители разыскали орудие преступления возле оросительного канала, недалеко от места совершения преступления.
Следственные отделения полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщили о подозрении.
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