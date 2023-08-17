У Дніпрі з’явилися білборди, які закликають забронювати місце на кладовищі - Днепр Инфо
У Дніпрі з’явилися білборди, які закликають забронювати місце на кладовищі
просмотров
Сегодня 18:09

Фото опублікували у соцмережі.

Новости Днепра про У Дніпрі з'явилися білборди, які закликають забронювати місце на кладовищі

У Дніпрі з’явилися білборди, які закликають забронювати місце на кладовищі.

Фото опублікували місцеві Telegram-канали.

Забронюй місце швидко, – йдеться на рекламному щиті.

Нагадаємо, у Дніпрі віднедавна в тестовому режимі запустили електронну систему резервування ділянок на кладовищах.

Як зазначив Борис Філатов, послугу впровадили, щоб уникнути людського фактора та зловживань посадовців, які відповідають за виділення місць на кладовищах.

Скористатися послугою можна на сайті міської ради за посиланням, або ж звернувшись до будь-якого міського ЦНАПу. Сплачені за бронювання кошти йтимуть до бюджету міста, а замовник отримуватиме офіційну квитанцію.

Читайте также:

Новости Днепра про У Дніпрі з'явилися білборди, які закликають забронювати місце на кладовищіУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі з'явилися білборди, які закликають забронювати місце на кладовищіРусский

Главные новости Днепра в Telegram
# # #

Комментарии

Залишити відповідь

Новости по теме

Чоловік зірки українських реаліті з Дніпра Влади Роговенко виклав у мережу відео прильоту по місту 15 серпня
Новини Дніпра
Сегодня 17:39
Чоловік зірки українських реаліті з Дніпра Влади Роговенко виклав у мережу відео прильоту по місту 15 серпня

Чоловік зірки українських реаліті Влади Роговенко опублікував відео прильотів по…

У Дніпрі ОСББ можуть безкоштовно обміняти лампи розжарювання на LED: як це зробити
Новини Дніпра
Сегодня 17:19
У Дніпрі ОСББ можуть безкоштовно обміняти лампи розжарювання на LED: як це зробити

У Дніпрі та Україні стартував новий етап всеукраїнської програми з…

Зеленський звільнив обласного військкома, який під час війни купив майна у Дніпрі на $350 тис
Новини Дніпра
Сегодня 16:23
Зеленський звільнив обласного військкома, який під час війни купив майна у Дніпрі на $350 тис

17 серпня Зеленський увів у дію рішення РНБО про призначення…

У Дніпрі викрили освітянина, який просував на роботі проросійські наративи
Новини Дніпра
Сегодня 15:29
У Дніпрі викрили освітянина, який просував на роботі проросійські наративи

У Дніпрі викрили працівника сфери освіти, який глорифікував дії росіян.