У Дніпрі з’явилися білборди, які закликають забронювати місце на кладовищі

Фото опублікували у соцмережі.

У Дніпрі з’явилися білборди, які закликають забронювати місце на кладовищі.

Фото опублікували місцеві Telegram-канали.

Забронюй місце швидко, – йдеться на рекламному щиті.

Нагадаємо, у Дніпрі віднедавна в тестовому режимі запустили електронну систему резервування ділянок на кладовищах.

Як зазначив Борис Філатов, послугу впровадили, щоб уникнути людського фактора та зловживань посадовців, які відповідають за виділення місць на кладовищах.

Скористатися послугою можна на сайті міської ради за посиланням, або ж звернувшись до будь-якого міського ЦНАПу. Сплачені за бронювання кошти йтимуть до бюджету міста, а замовник отримуватиме офіційну квитанцію.

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