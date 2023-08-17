Чоловік зірки українських реаліті з Дніпра Влади Роговенко виклав у мережу відео прильоту по місту 15 серпня

Чоловік зірки українських реаліті Влади Роговенко опублікував відео прильотів по Дніпру 15 серпня.

У телеграм-каналах з’явилося відео з чоловіком, який зізнається, що це він опублікував момент влучання ракет по місту 15 серпня.

Повідомляється, що до дніпрянина навідалися з СБУ, тож чоловік записав відео з вибаченнями. Зауважимо, що офіційно в Службі безпеки поки що не повідомляли про цей випадок.

За даними ЗМІ, прильоти відзняв та виклав у мережу чоловік блогерки та учасниці низки українських шоу Влади Роговенко. Де саме вперше були опубліковані кадри невідомо, але буквально через декілька хвилин вони опинилися в росЗМІ.

Наразі Влада закрила доступ до свого Instagram-акаунту, але в мережі збереглися її спільні фото з чоловіком Олександром.

Нагадаємо, вранці 15 серпня росіяни поцілили по промисловому підприємству, а одна із ракет приземлилася поруч з басейном “Метеор”, де готували відомих олімпійців.

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