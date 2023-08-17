Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Чоловік зірки українських реаліті з Дніпра Влади Роговенко виклав у мережу відео прильоту по місту 15 серпня

Чоловік зірки українських реаліті з Дніпра Влади Роговенко виклав у мережу відео прильоту по місту 15 серпня

Сьогодні 17:39
просмотров

Чоловік зірки українських реаліті Влади Роговенко опублікував відео прильотів по Дніпру 15 серпня.

Новости Днепра про Чоловік зірки українських реаліті з Дніпра Влади Роговенко виклав у мережу відео прильоту по місту 15 серпня

У телеграм-каналах з’явилося відео з чоловіком, який зізнається, що це він опублікував момент влучання ракет по місту 15 серпня. 

Повідомляється, що до дніпрянина навідалися з СБУ, тож чоловік записав відео з вибаченнями. Зауважимо, що офіційно в Службі безпеки поки що не повідомляли про цей випадок. 

За даними ЗМІ, прильоти відзняв та виклав у мережу чоловік блогерки та учасниці низки українських шоу Влади Роговенко. Де саме вперше були опубліковані кадри невідомо, але буквально через декілька хвилин вони опинилися в росЗМІ.

Наразі Влада закрила доступ до свого Instagram-акаунту, але в мережі збереглися її спільні фото з чоловіком Олександром. 

Новости Днепра про Чоловік зірки українських реаліті з Дніпра Влади Роговенко виклав у мережу відео прильоту по місту 15 серпня

Нагадаємо, вранці 15 серпня росіяни поцілили по промисловому підприємству, а одна із ракет приземлилася поруч з басейном “Метеор”, де готували відомих олімпійців.

Читайте також:

Новости Днепра про Чоловік зірки українських реаліті з Дніпра Влади Роговенко виклав у мережу відео прильоту по місту 15 серпняУкраїнська Новости Днепра про Чоловік зірки українських реаліті з Дніпра Влади Роговенко виклав у мережу відео прильоту по місту 15 серпняРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі з’явилися білборди, які закликають забронювати місце на кладовищі
Новини Дніпра
Сьогодні 18:09
У Дніпрі з’явилися білборди, які закликають забронювати місце на кладовищі

Фото опублікували у соцмережі.

У Дніпрі ОСББ можуть безкоштовно обміняти лампи розжарювання на LED: як це зробити
Новини Дніпра
Сьогодні 17:19
У Дніпрі ОСББ можуть безкоштовно обміняти лампи розжарювання на LED: як це зробити

У Дніпрі та Україні стартував новий етап всеукраїнської програми з…

Зеленський звільнив обласного військкома, який під час війни купив майна у Дніпрі на $350 тис
Новини Дніпра
Сьогодні 16:23
Зеленський звільнив обласного військкома, який під час війни купив майна у Дніпрі на $350 тис

17 серпня Зеленський увів у дію рішення РНБО про призначення…

У Дніпрі викрили освітянина, який просував на роботі проросійські наративи
Новини Дніпра
Сьогодні 15:29
У Дніпрі викрили освітянина, який просував на роботі проросійські наративи

У Дніпрі викрили працівника сфери освіти, який глорифікував дії росіян.

Наверх