У Дніпрі тестують електронне бронювання місць на кладовищах

Мер Дніпра анонсував нову послугу з резервування могил на кладовищах.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

У Дніпрі в тестовому режимі починає працювати електронна система резервування ділянок на кладовищах.

Забронювати місце можна на сайті міської ради за посиланням, або ж звернувшись до будь-якого міського ЦНАПу. Сплачені за бронювання кошти йтимуть до бюджету міста, а замовник отримуватиме офіційну квитанцію

Наразі розділ сайту, де можна зробити резервування працює з перебоями. Сторінка з бронню або довго завантажується, або з’являється повідомлення про відсутність вільних місць. Ймовірно, такі проблеми виникають через те, що сервіс тільки запустили.

Як зазначив Борис Філатов, послугу впровадили, щоб уникнути людського фактора та зловживань посадовців, які відповідають за виділення місць на кладовищах.

І ось нарешті ми починаємо тестувати нашу електронну систему резервування могил. На сайті міської ради ви можете забронювати місце, яке сподобалося – як би дивно це не звучало, – зауважив мер.

Що передувало

Нещодавно СБУ викрила посадовців комунальних підприємств, які заробляли гроші на похоронному бізнесі, вимагаючи від родичів померлих хабарі. За злодіїв вже взялися правоохоронці. Саме через низку скарг на недобросовісних “ділків”, у міськраді й вирішили впровадити електронну систему.

Та проблеми в галузі ритуальних послуг більш великі та інституційні, аніж може здатися. І справа не лише в шельмуватих цвинтарних ділках. На жаль, але в усьому світі, на цьому «бізнесі» паразитують мафіозі, а чинний закон, що регулює цей вид діяльності, давно застарів. Я чудово розумів, що хто б не пішов працювати на цвинтарі, то незабаром буде або корумпований/або підкуплений/або заляканий. Який вихід? Тільки прибрати з процедури розподілу могил людський фактор, – прокоментував ситуацію міський голова.

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