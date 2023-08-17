У Дніпрі біля “Нового центру” сталася масштабна аварія: збирається затор

Сьогодні, 17 серпня, у Дніпрі біля “Нового центру” сталася масштабна аварія.
Як повідомляють місцеві Telegram-канали, ДТП сталася за участі мотоцикла та кількох авто.
Відомо, що постраждав мотоцикліст. В якому саме він стані – поки невідомо.
На місце події викликали правоохоронців та медиків.
Наразі рух на цій ділянці сильно ускладнено – враховуйте цю інформацію!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на з’їзді з Центрального мосту утворився величезний затор: що сталося.
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