У Дніпрі біля “Нового центру” сталася масштабна аварія: збирається затор

Будь ласка, будьте уважні за кермом!

Сьогодні, 17 серпня, у Дніпрі біля “Нового центру” сталася масштабна аварія.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, ДТП сталася за участі мотоцикла та кількох авто.

Відомо, що постраждав мотоцикліст. В якому саме він стані – поки невідомо.

На місце події викликали правоохоронців та медиків.

Наразі рух на цій ділянці сильно ускладнено – враховуйте цю інформацію!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на з’їзді з Центрального мосту утворився величезний затор: що сталося.

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