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  • На Дніпропетровщині в кареті “швидкої” народилася дитина: що з мамою та немовлям

На Дніпропетровщині в кареті “швидкої” народилася дитина: що з мамою та немовлям

Сьогодні 13:10
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Маму та малюка відвезли у лікарню.
Новости Днепра про На Дніпропетровщині в кареті “швидкої” народилася дитина: що з мамою та немовлям

Фото умовне.


Днями на лінію “103” надійшло повідомлення із Криничанського району – у 26-річної вагітної жінки були сильні болі в животі. Вона вже була на 39 тижні.
 
Фельдшер Дмитро Шелест та водій Григорій Баланчука відразу виїхали на виклик.
 
Про це повідомила завідувачка Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева.
 
Прибувши, фельдшер виявив, що у жінки почалися перейми. Вагітну вирішили везти у лікарню, але дитинка не стала чекати та з’явилася на світ у дорозі. Фельдшер спрацював швидко і професійно – народився здоровий хлопчик.
 
Маму та немовля відвезли до пологового будинку у Кам’янському. З ними все добре!
 
Бажаємо новонародженому та його рідним здоров’я та миру!

 
Новости Днепра про На Дніпропетровщині в кареті “швидкої” народилася дитина: що з мамою та немовлям

Фельдшер та водій.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині в кареті “швидкої” народилася дитина: що з мамою та немовлямУкраїнська

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