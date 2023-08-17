На Дніпропетровщині в кареті “швидкої” народилася дитина: що з мамою та немовлям

Маму та малюка відвезли у лікарню.



Днями на лінію “103” надійшло повідомлення із Криничанського району – у 26-річної вагітної жінки були сильні болі в животі. Вона вже була на 39 тижні. Днями на лінію “103” надійшло повідомлення із Криничанського району – у 26-річної вагітної жінки були сильні болі в животі. Вона вже була на 39 тижні.

Фельдшер Дмитро Шелест та водій Григорій Баланчука відразу виїхали на виклик.

Про це повідомила завідувачка Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева.

Прибувши, фельдшер виявив, що у жінки почалися перейми. Вагітну вирішили везти у лікарню, але дитинка не стала чекати та з’явилася на світ у дорозі. Фельдшер спрацював швидко і професійно – народився здоровий хлопчик.

Маму та немовля відвезли до пологового будинку у Кам’янському. З ними все добре!

Бажаємо новонародженому та його рідним здоров’я та миру!

Читайте також: