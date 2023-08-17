В Днепре появились билборды, призывающие забронировать место на кладбище

Воспользоваться услугой можно на сайте городского совета по ссылке, или же обратившись в любой городской ЦНАП. Заплаченные за бронирование средства будут идти в бюджет города, а заказчик будет получать официальную квитанцию.

Как отметил Борис Филатов, услугу внедрили, чтобы избежать человеческого фактора и злоупотреблений чиновников, отвечающих за выделение мест на кладбищах.

Напомним, в Днепре недавно в тестовом режиме запустили электронную систему резервирования участков на кладбищах.

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