В Днепре появились билборды, призывающие забронировать место на кладбище.
Фото опубликовали местные Telegram-каналы.
Забронируй место быстро, – говорится на рекламном щите.
Напомним, в Днепре недавно в тестовом режиме запустили электронную систему резервирования участков на кладбищах.
Как отметил Борис Филатов, услугу внедрили, чтобы избежать человеческого фактора и злоупотреблений чиновников, отвечающих за выделение мест на кладбищах.
Воспользоваться услугой можно на сайте городского совета по ссылке, или же обратившись в любой городской ЦНАП. Заплаченные за бронирование средства будут идти в бюджет города, а заказчик будет получать официальную квитанцию.
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