У Дніпрі викинули на вулицю вагітну хаскі з цуценятами

Про це повідомили в спільноті з пошуку тварин на Facebook.
Як повідомив автор допису, у Дніпрі з машини викинули вагітну собаку породи хаскі з цуценятами. Чотирилапа просиділа на вулиці більше тижня. У притулок тварину забрати не могли, адже з нею були маленькі щенята, тому для неї шукали куратора або нового господаря.
Втім, як зазначили в коментарях до допису, сьогодні собаці знайшли новий дім. Будемо сподіватися, що хаскі потрапила в гарні руки.
Нагадаємо, на проспекті Гагаріна активізувалися догхантери, які залишають на вулиці отруйні приманки для собак.
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