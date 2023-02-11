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У Дніпрі викинули на вулицю вагітну хаскі з цуценятами

Сьогодні 14:40
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У Дніпрі хаскі з щенятами просиділа на вулиці два тижні.

Новости Днепра про У Дніпрі викинули на вулицю вагітну хаскі з цуценятами

Про це повідомили в спільноті з пошуку тварин на Facebook.

Як повідомив автор допису, у Дніпрі з машини викинули вагітну собаку породи хаскі з цуценятами. Чотирилапа просиділа на вулиці більше тижня. У притулок тварину забрати не могли, адже з нею були маленькі щенята, тому для неї шукали куратора або нового господаря. 

Втім, як зазначили в коментарях до допису, сьогодні собаці знайшли новий дім. Будемо сподіватися, що хаскі потрапила в гарні руки. 

Нагадаємо, на проспекті Гагаріна активізувалися догхантери, які залишають на вулиці отруйні приманки для собак. 

Новости Днепра про У Дніпрі викинули на вулицю вагітну хаскі з цуценятами

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Новости Днепра про У Дніпрі викинули на вулицю вагітну хаскі з цуценятамиУкраїнська

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