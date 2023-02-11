В Днепре выбросили на улицу беременную хаски с щенками

Об этом сообщили в сообществе по поиску животных на Facebook.
Как сообщил автор поста, в Днепре из машины выбросили беременную собаку породы хаски с щенками. Четырехлапая просидела на улице больше недели. В приют животное забрать не могли, ведь с ним были маленькие щенки, поэтому для него искали куратора или нового хозяина.
Впрочем, как отметили в комментариях к сообщению, сегодня собаке нашли новый дом. Будем надеяться, что хаски попала в хорошие руки.
Напомним, на проспекте Гагарина активизировались догхантеры, которые оставили на улице ядовитые приманки для собак.
Читайте также:
Автор:
Россияне хотят создать экологическую катастрофу на оккупированной части юга Украины.
В Днепре задержали вероятного убийцу 50-летнего мужчины, которого нашли 10…
В Днепре догхантеры разбрасывали на улице еду с иглами.
На Днепропетровщине произошло смертельное ДТП
Россияне хотят создать экологическую катастрофу на оккупированной части юга Украины.
В Днепропетровской области дрон попал в энергетический объект.
Россиянка пыталась убить похожую на себя девушку из Украины, чтобы украсть ее личность.
В Днепре задержали вероятного убийцу 50-летнего мужчины, которого нашли 10 февраля посреди улицы в Самарском районе города.
В Павлоградском районе мужчина отморозил себе пальцы, пока рубил дрова.
В Днепре догхантеры разбрасывали на улице еду с иглами.
На Днепропетровщине произошло смертельное ДТП
Наши силы обороны уничтожили 20 ударных дронов.
В Днепре на рейсы вернули электротранспорт, но сократили времы его работы.
Днепропетровщину ночью атаковали беспилотники.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!