В Днепре выбросили на улицу беременную хаски с щенками

В Днепре хаски с щенками просидел на улице две недели.

Об этом сообщили в сообществе по поиску животных на Facebook.

Как сообщил автор поста, в Днепре из машины выбросили беременную собаку породы хаски с щенками. Четырехлапая просидела на улице больше недели. В приют животное забрать не могли, ведь с ним были маленькие щенки, поэтому для него искали куратора или нового хозяина.

Впрочем, как отметили в комментариях к сообщению, сегодня собаке нашли новый дом. Будем надеяться, что хаски попала в хорошие руки.

Напомним, на проспекте Гагарина активизировались догхантеры, которые оставили на улице ядовитые приманки для собак.

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