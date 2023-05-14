У Дніпрі викинули на вулицю сімох цуценят-“далматинців” та їхню маму

У Дніпрі викинули на вулицю цілу собачу родину.

У Дніпрі невідомі викинули на вулицю собачу родину. Чотирилапу маму та її сімох цуценят залишили біля кладовища та поїхали геть. Історію пухнастиків розповіли в спільноті “Голос Дніпра”.

За словами Тетяни, яка знайшла собачу родину, минулої п’ятниці, 5 травня, невідомі викинули на вулицю собаку і сімох цуценят. Щенята схожі на далматинців, адже теж мають характерні чорні плями на білій шерсті. Жінка стверджує, що тварин залишили в коробці біля кладовища.

Підійти до тварин не вдалося, адже мама цуценят агресивна та не підпускає до себе незнайомців. Тетяна каже, що собака ледь її не покусала. Щенята зовсім маленькі та не можуть ще їсти самостійно.

А цуцики гарненькі, але ще дуже маленькі, самі ще мабуть не їдять. Та й підійти до них поки що неможливо, щоб хоч накрити ту коробку на випадок дощу. От так люди вирішили свою проблему, – розповідає жінка.

Поруч з цим місцем живе ще одна зграя собак, яка не зраділи прибульцям.

Якщо хтось знає хазяїв цієї собаки, то передайте їм, що відповідальні люди так не роблять. Завжди знайдеться можливість стерилізувати собаку, зробити цю операцію зі знижкою або взагалі безкоштовно. Люди, стерилізуйте своїх домашніх тварин, не плодіть майбутніх безхатченків, не збільшуйте чисельність здичавілих зграй! Краще вже витратити гроші, ніж потім втрачати совість, – звертається до містян жінка.

Жінка сподівається, що собака почне їй довіряти та підпустить до цуценят, щоб вона їх могла забрати на перетримку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про хворого песика, якого спочатку вкрали, а потім продали.

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