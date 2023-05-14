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В Днепре выбросили на улицу семерых щенков-«далматинцев» и их маму

Сегодня 12:28
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В Днепре выбросили на улицу целую собачью семью.

Новости Днепра про В Днепре выбросили на улицу семерых щенков-

В Днепре неизвестные выбросили на улицу собачью семью. Четвероногую маму и ее семерых щенков оставили возле кладбища и уехали. Историю пушистиков рассказали в сообществе «Голос Днепра».

По словам Татьяны, которая нашла собачью семью, в прошлую пятницу, 5 мая, неизвестные выбросили на улицу собаку и семерых щенков. Щенки похожи на далматинцев, ведь тоже имеют характерные черные пятна на белой шерсти. Женщина утверждает, что животных оставили в коробке возле кладбища.

Подойти к животным не удалось, ведь мама щенков агрессивна и не подпускает к себе незнакомцев. Татьяна говорит, что собака чуть ее не покусала. Щенки совсем маленькие и не могут еще есть самостоятельно.

А щенки хорошенькие, но еще очень маленькие, сами еще не едят. Да и подойти к ним пока невозможно, чтобы хоть накрыть коробку на случай дождя. Вот так люди решили свою проблему, – рассказывает женщина.

Рядом с этим местом живет еще одна стая собак, которая совсем не обрадовалась новым соседям.

Если кто-то знает хозяев этой собаки, передайте им, что ответственные люди так не делают. Всегда найдется возможность стерилизовать собаку, совершить эту операцию со скидкой или вообще бесплатно. Люди, стерилизуйте своих домашних животных, не плодите будущих бездомных, не увеличивайте численность одичавших стай! Лучше уж потратить деньги, чем потом терять совесть, – обращается к горожанам женщина.

Женщина надеется, что собака начнет ей доверять и подпустит к щенкам, чтобы она их могла забрать на передержку.

Новости Днепра про В Днепре выбросили на улицу семерых щенков-

Напомним, ранее мы рассказывали о больной собачке, которую сначала украли, а потом продали.

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