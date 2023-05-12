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  • У Дніпрі вкрали хворого песика, а потім продали: власниця просить допомоги

У Дніпрі вкрали хворого песика, а потім продали: власниця просить допомоги

Сьогодні 13:06
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Можливо, ви бачили собачку та можете допомогти!

Новости Днепра про У Дніпрі вкрали хворого песика, а потім продали: власниця просить допомоги

Два дні тому дніпрянка Валентина Чалик розмістила на своїй сторінці в Фейсбук повідомлення про те, що зник її песик. Жінка просила всіх, хто бачив її улюбленця, притримати його та потім повернути їй.

Пропав песик, якщо хтось побачить, притримайте. Мій тел. 0676315131, – писала жінка.

Новости Днепра про У Дніпрі вкрали хворого песика, а потім продали: власниця просить допомоги

На жаль, як з’ясувалося, песика вкрали, а потім продали. Пані Валентина знає, хто це зробив, але їй не відомо, хто саме купив тваринку. Тому жінка просить повернути їй улюбленця. 

До того ж, за словами власниці, у песика є проблеми зі здоров’ям, він потребує допомоги!

Дуже сумно й боляче, що є такі нелюди. Пробач нам маленький, що не вберегли, – написала пані Валентина.

Новости Днепра про У Дніпрі вкрали хворого песика, а потім продали: власниця просить допомоги

Будь ласка, якщо ви знаєте, де зараз песик, зателефонуйте власниці! 

Не будьте байдужі!

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Новости Днепра про У Дніпрі вкрали хворого песика, а потім продали: власниця просить допомогиУкраїнська

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