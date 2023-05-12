У Дніпрі собака впав у каналізаційний люк: його діставали рятувальники

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місце оперативно виїхали рятувальники, там вони встановили, що тварина знаходиться у занедбаному колекторі на глибині орієнтовно двох метрів.
Один із співробітників ДСНС спустився в люк та підняв на поверхню налякану тварину.
З собачкою все добре!
До порятунку залучили 7 чоловік особового складу та 1 одиницю техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці Дніпра в себе вдома вирощують екзотичних червонокнижних метеликів.
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