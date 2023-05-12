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У Дніпрі собака впав у каналізаційний люк: його діставали рятувальники

Сьогодні 11:37
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Сьогодні, 12 травня, стурбовані містяни зателефонували на лінію "101" та повідомили, що на вулиці Календарній собака впав у каналізаційний люк та потребує допомоги.

Новости Днепра про У Дніпрі собака впав у каналізаційний люк: його діставали рятувальники

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце оперативно виїхали рятувальники, там вони встановили, що тварина знаходиться у занедбаному колекторі на глибині орієнтовно двох метрів.

Один із співробітників ДСНС спустився в люк та підняв на поверхню налякану тварину.

Новости Днепра про У Дніпрі собака впав у каналізаційний люк: його діставали рятувальники

З собачкою все добре!

Новости Днепра про У Дніпрі собака впав у каналізаційний люк: його діставали рятувальники

До порятунку залучили 7 чоловік особового складу та 1 одиницю техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці Дніпра в себе вдома вирощують екзотичних червонокнижних метеликів. 

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Новости Днепра про У Дніпрі собака впав у каналізаційний люк: його діставали рятувальникиУкраїнська

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