У Дніпрі собака впав у каналізаційний люк: його діставали рятувальники

Сьогодні, 12 травня, стурбовані містяни зателефонували на лінію "101" та повідомили, що на вулиці Календарній собака впав у каналізаційний люк та потребує допомоги.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце оперативно виїхали рятувальники, там вони встановили, що тварина знаходиться у занедбаному колекторі на глибині орієнтовно двох метрів.

Один із співробітників ДСНС спустився в люк та підняв на поверхню налякану тварину.

З собачкою все добре!

До порятунку залучили 7 чоловік особового складу та 1 одиницю техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці Дніпра в себе вдома вирощують екзотичних червонокнижних метеликів.

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