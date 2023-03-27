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У Дніпрі відкрився “McDonald’s”, але є нюанс (ФОТО)

Сьогодні 13:07
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У Дніпрі вирішили не чекати відкриття Mcdonalds та відкрили свій "Мак".

Новости Днепра про У Дніпрі відкрився

За словами дніпрян, перший “Мак” в Дніпрі вже відкрився. Розташована точка з біг-маками біля Калиновського ринку. Фото-доказ опублікували в телеграм-каналі “ХД-Дніпро”.

Судячи з вивіски, у дніпровському варіанті відомого ресторану швидкого харчування подають бургери та картоплю. 

Нагадаємо, раніше фаст-фуд з McDonald’s продавали в супермаркеті на вулиці Генерала Пушкіна. Що цікаво, це дійсно були бургери з “Маку”, які спеціально привозили до Дніпра. Вибір був невеликий. Дніпрянам пропонували “Біг-Мак” з націнкою у 70 гривень. За один бургер треба було заплатити 170 гривень. У оригінальному закладі він коштує всього 101 гривню.

Зазначимо, що відома мережа ресторанів швидкого харчування збирається повернутися до Дніпра уже в квітні. Раніше головний художник міста Сергій Білий поділився інсайдом та заявив, що McDonald’s подав документи на вивіски у Дніпрі. А у приміщеннях кафе почали наводити “марафет”. Крім цього, нещодавно на сайті з пошуку роботи відкрили вакансії для нових працівників.

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