В Днепре открылся McDonald’s, но есть нюанс (ФОТО)

В Днепре решили не ждать открытия Mcdonalds и открыли свой "Мак".

По словам днепрян, первый «Мак» в Днепре уже открылся. Расположена точка с биг-маками у Калиновского рынка. Фото-доказательство опубликовали в телеграмм-канале «ХД-Днепр».

Судя по вывеске, в днепровском варианте известного ресторана быстрого питания подают бургеры и картофель. Отметим, что прямого отношения к сети McDonald’s эта точка не имеет.

Напомним, ранее фаст-фуд из McDonald’s продавали в супермаркете на улице Генерала Пушкина. Что интересно, это действительно были бургеры из Мака, которые специально привозили в Днепр. Выбор был невелик. Днепрянам предлагали «Биг-Мак» с наценкой в 70 гривен, то есть за один бургер нужно было заплатить 170 гривен, ведь в оригинальном заведении он стоит всего 101 гривну.

Отметим, что известная сеть ресторанов быстрого питания намерена вернуться в Днепр уже в апреле. Ранее главный художник города Сергей Белый поделился инсайдом и заявил, что McDonald’s подал документы на вывески в Днепре. А в помещениях кафе начали наводить «марафет». Кроме того, недавно на сайте по поиску работы открыли вакансии для новых работников.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: