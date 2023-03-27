В Днепре открылся McDonald’s, но есть нюанс (ФОТО)

По словам днепрян, первый «Мак» в Днепре уже открылся. Расположена точка с биг-маками у Калиновского рынка. Фото-доказательство опубликовали в телеграмм-канале «ХД-Днепр».
Судя по вывеске, в днепровском варианте известного ресторана быстрого питания подают бургеры и картофель. Отметим, что прямого отношения к сети McDonald’s эта точка не имеет.
Напомним, ранее фаст-фуд из McDonald’s продавали в супермаркете на улице Генерала Пушкина. Что интересно, это действительно были бургеры из Мака, которые специально привозили в Днепр. Выбор был невелик. Днепрянам предлагали «Биг-Мак» с наценкой в 70 гривен, то есть за один бургер нужно было заплатить 170 гривен, ведь в оригинальном заведении он стоит всего 101 гривну.
Отметим, что известная сеть ресторанов быстрого питания намерена вернуться в Днепр уже в апреле. Ранее главный художник города Сергей Белый поделился инсайдом и заявил, что McDonald’s подал документы на вывески в Днепре. А в помещениях кафе начали наводить «марафет». Кроме того, недавно на сайте по поиску работы открыли вакансии для новых работников.
Читайте также:
Автор:
В магазинах Днепра уже появилась клубника. Товар доступен в крупных…
В Днепре наводят порядок в отдаленном районе города.
Вчера, 26 марта, в Днепре на проспекте Ивана Мазепы произошла…
Многие жители Днепра стараются заламинировать важные документы. Считается, что так…
В магазинах Днепра уже появилась клубника. Товар доступен в крупных торговых сетях. Можно брать на вес – так дешевле, но есть и упакованная на 250 и 500 грамм – так выходит дороже.
В Днепре наводят порядок в отдаленном районе города.
Вчера, 26 марта, в Днепре на проспекте Ивана Мазепы произошла авария.
Многие жители Днепра стараются заламинировать важные документы. Считается, что так бумага не выцветет, не порвется и не помнется, то есть всегда будет выглядеть хорошо, а буквы, цифры и печати на ней будут четкие и понятные. Но не каждая структура примет…
В Украине просят запретить ТикТок.
На днях в общественном транспорте Кривого Рога разразился новый скандал.
В Киевской области задержали женщину, которая отравила своего бывшего.
В Днепре ухудшится погода.
В Высокопольской громаде двое мирных людей подорвались на российской мине, сейчас их спасают в больнице Кривого Рога.
В Закарпатье разгорелся скандал вокруг изнасилования несовершеннолетней девочки.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!