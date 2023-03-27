Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре открылся McDonald’s, но есть нюанс (ФОТО)

Сегодня 13:07
просмотров

В Днепре решили не ждать открытия Mcdonalds и открыли свой "Мак".

Новости Днепра про В Днепре открылся McDonald's, но есть нюанс (ФОТО)

По словам днепрян, первый «Мак» в Днепре уже открылся. Расположена точка с биг-маками у Калиновского рынка. Фото-доказательство опубликовали в телеграмм-канале «ХД-Днепр».

Судя по вывеске, в днепровском варианте известного ресторана быстрого питания подают бургеры и картофель. Отметим, что прямого отношения к сети McDonald’s эта точка не имеет.

Напомним, ранее фаст-фуд из McDonald’s продавали в супермаркете на улице Генерала Пушкина. Что интересно, это действительно были бургеры из Мака, которые специально привозили в Днепр. Выбор был невелик. Днепрянам предлагали «Биг-Мак» с наценкой в 70 гривен, то есть за один бургер нужно было заплатить 170 гривен, ведь в оригинальном заведении он стоит всего 101 гривну.

Отметим, что известная сеть ресторанов быстрого питания намерена вернуться в Днепр уже в апреле. Ранее главный художник города Сергей Белый поделился инсайдом и заявил, что McDonald’s подал документы на вывески в Днепре. А в помещениях кафе начали наводить «марафет». Кроме того, недавно на сайте по поиску работы открыли вакансии для новых работников.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре открылся McDonald's, но есть нюанс (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре открылся McDonald's, но есть нюанс (ФОТО)Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В магазинах Днепра появилась клубника: за кило просят почти 700 грн
    Новости Днепра
    Сегодня 14:23
    В магазинах Днепра появилась клубника: за кило просят почти 700 грн

    В магазинах Днепра уже появилась клубника. Товар доступен в крупных…

    В Днепре появится новая парковая зона
    Новости Днепра
    Сегодня 13:56
    В Днепре появится новая парковая зона

    В Днепре наводят порядок в отдаленном районе города.

    Переходил дорогу в неположенном месте: в Днепре Volkswagen сбил 84-летнего мужчину
    Новости Днепра
    Сегодня 12:47
    Переходил дорогу в неположенном месте: в Днепре Volkswagen сбил 84-летнего мужчину

    Вчера, 26 марта, в Днепре на проспекте Ивана Мазепы произошла…

    Законно ли ламинировать документы в Украине и почему их могут не принять
    Новости Днепра
    Сегодня 12:33
    Законно ли ламинировать документы в Украине и почему их могут не принять

    Многие жители Днепра стараются заламинировать важные документы. Считается, что так…

    Последние новости

    В магазинах Днепра появилась клубника: за кило просят почти 700 грн
    В магазинах Днепра появилась клубника: за кило просят почти 700 грн

    В магазинах Днепра уже появилась клубника. Товар доступен в крупных торговых сетях. Можно брать на вес – так дешевле, но есть и упакованная на 250 и 500 грамм – так выходит дороже.

    Сегодня 14:23
    просмотров
    В Днепре появится новая парковая зона
    В Днепре появится новая парковая зона

    В Днепре наводят порядок в отдаленном районе города.

    Сегодня 13:56
    просмотров
    Переходил дорогу в неположенном месте: в Днепре Volkswagen сбил 84-летнего мужчину
    Переходил дорогу в неположенном месте: в Днепре Volkswagen сбил 84-летнего мужчину

    Вчера, 26 марта, в Днепре на проспекте Ивана Мазепы произошла авария.

    Сегодня 12:47
    2
    просмотров
    Законно ли ламинировать документы в Украине и почему их могут не принять
    Законно ли ламинировать документы в Украине и почему их могут не принять

    Многие жители Днепра стараются заламинировать важные документы. Считается, что так бумага не выцветет, не порвется и не помнется, то есть всегда будет выглядеть хорошо, а буквы, цифры и печати на ней будут четкие и понятные. Но не каждая структура примет…

    Сегодня 12:33
    просмотров
    Зеленского просят запретить TikTok в Украине
    Зеленского просят запретить TikTok в Украине

    В Украине просят запретить ТикТок.

    Сегодня 12:14
    просмотров
    Грязные колеса: в Кривом Роге водитель троллейбуса отказывалась ехать из-за ребенка с велосипедом
    Грязные колеса: в Кривом Роге водитель троллейбуса отказывалась ехать из-за ребенка с велосипедом

    На днях в общественном транспорте Кривого Рога разразился новый скандал.

    Сегодня 11:56
    1
    просмотров
    Создала магазин и провела розыгрыш: в Киевской области женщина убила своего бывшего призовым алкоголем
    Создала магазин и провела розыгрыш: в Киевской области женщина убила своего бывшего призовым алкоголем

    В Киевской области задержали женщину, которая отравила своего бывшего.

    Сегодня 11:26
    просмотров
    «Вторжение» арктического воздуха, дожди и гололедица: в Днепре сильно ухудшится погода
    «Вторжение» арктического воздуха, дожди и гололедица: в Днепре сильно ухудшится погода

    В Днепре ухудшится погода.

    Сегодня 11:00
    0
    просмотров
    В Кривом Роге спасают двух молодых мужчин, которые подорвались на российской мине
    В Кривом Роге спасают двух молодых мужчин, которые подорвались на российской мине

    В Высокопольской громаде двое мирных людей подорвались на российской мине, сейчас их спасают в больнице Кривого Рога.

    Сегодня 10:53
    3
    просмотров
    Изнасилование школьницы в Закарпатье: все что известно о резонансном деле и что будет дальше
    Изнасилование школьницы в Закарпатье: все что известно о резонансном деле и что будет дальше

    В Закарпатье разгорелся скандал вокруг изнасилования несовершеннолетней девочки.

    Сегодня 10:21
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх