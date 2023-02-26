У Дніпрі нарешті з’явився McDonald’s, але є один нюанс (ФОТО)

У Дніпрі чекають на повернення McDonald's, відколи у лютому ресторани закрились через повномасштабну війну. Фанати бургерів і картоплі фрі ладні їхати в інші міста, аби тільки скуштували улюблене меню. Проте тепер це зовсім не обов'язково.

McDonald’s нарешті з’явився і в Дніпрі. Проте є один важливий нюанс – фаст-фуд продається не в закладі, а в супермаркеті міста на Генерала Пушкіна. Відповідні фото розповсюдили в мережі.

Вибір, на жаль, не дуже різноманітний. Дніпрянам пропонують придбати “Біг Мак” і більше нічого. Ціни теж кусаються. Так, за гамбургер просять 170 гривень, коли в офіційних ресторанах ціна за нього не перевищує 101 гривню (до війни такий “делікатес” коштував взагалі 69 гривень).

Хто є автором такої бізнес-ідеї, наразі невідомо.

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