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У Дніпрі нарешті з’явився McDonald’s, але є один нюанс (ФОТО)

Сьогодні 18:07
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У Дніпрі чекають на повернення McDonald's, відколи у лютому ресторани закрились через повномасштабну війну. Фанати бургерів і картоплі фрі ладні їхати в інші міста, аби тільки скуштували улюблене меню. Проте тепер це зовсім не обов'язково.

Новости Днепра про У Дніпрі нарешті з'явився McDonald’s, але є один нюанс (ФОТО)

McDonald’s нарешті з’явився і в Дніпрі. Проте є один важливий нюанс – фаст-фуд продається не в закладі, а в супермаркеті міста на Генерала Пушкіна. Відповідні фото розповсюдили в мережі. 

Вибір, на жаль, не дуже різноманітний. Дніпрянам пропонують придбати “Біг Мак” і більше нічого. Ціни теж кусаються. Так, за гамбургер просять 170 гривень, коли в офіційних ресторанах ціна за нього не перевищує 101 гривню (до війни такий “делікатес” коштував взагалі 69 гривень).

Новости Днепра про У Дніпрі нарешті з'явився McDonald’s, але є один нюанс (ФОТО) 

Хто є автором такої бізнес-ідеї, наразі невідомо. 

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