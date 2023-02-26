У Дніпрі нарешті з’явився McDonald’s, але є один нюанс (ФОТО)

McDonald’s нарешті з’явився і в Дніпрі. Проте є один важливий нюанс – фаст-фуд продається не в закладі, а в супермаркеті міста на Генерала Пушкіна. Відповідні фото розповсюдили в мережі.
Вибір, на жаль, не дуже різноманітний. Дніпрянам пропонують придбати “Біг Мак” і більше нічого. Ціни теж кусаються. Так, за гамбургер просять 170 гривень, коли в офіційних ресторанах ціна за нього не перевищує 101 гривню (до війни такий “делікатес” коштував взагалі 69 гривень).
Хто є автором такої бізнес-ідеї, наразі невідомо.
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