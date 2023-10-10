У Дніпрі вдруге масово квітне бузок (ФОТО)

Були каштани, вишні, тепер бузок.

У Дніпрі в жовтні розквітнув бузок. Люди стверджують, що світлину зробили 7 жовтня. Фото опублікували в спільноті Файне місто Дніпро.

Містяни зазначають, що це не унікальне явище, бо в них бузок квітне по третьому разу. Водночас це свідчить про аномальні зміни в природі і те, що квіти через незвичну спеку почали другий сезон.

Крім цього, дніпряни зазначають, що це поганий знак.

У нас останні 5-6 років в жовтні постійно цвіли каштани, а навіть вишні (якось зробила фото квітучої вишні аж 14 листопада 2014!). Як була мала, теж щось весняне заквітло під зиму і прабабуся сказала що це поганий знак, так було в її молодості перед війною, тому я завжди боялася таких квітів, – ділиться своєю історією жінка.

У коментарях люди діляться своїми бузками, які почали квітнути 7 жовтня.

Ось так квітне під Обухівкою.

Ось так в Башмачці.

Квітнути бузку залишилося недовго, адже в Україні вже зафіксували перші морози, а завтра заморозки вдарять по Дніпру.

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