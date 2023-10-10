У Дніпрі вдруге масово квітне бузок (ФОТО)

У нас останні 5-6 років в жовтні постійно цвіли каштани, а навіть вишні (якось зробила фото квітучої вишні аж 14 листопада 2014!). Як була мала, теж щось весняне заквітло під зиму і прабабуся сказала що це поганий знак, так було в її молодості перед війною, тому я завжди боялася таких квітів, – ділиться своєю історією жінка.
У коментарях люди діляться своїми бузками, які почали квітнути 7 жовтня.
Ось так квітне під Обухівкою.
Ось так в Башмачці.
Квітнути бузку залишилося недовго, адже в Україні вже зафіксували перші морози, а завтра заморозки вдарять по Дніпру.
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