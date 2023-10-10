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Зима близько: в Україні зафіксували перші морози

Сьогодні 18:31
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Діставайте теплий одяг!

Новости Днепра про Зима близько: в Україні зафіксували перші морози

Ця осінь дивує погодою: у вересні було жарко, мов літом, а жовтень приніс перші сніги та морози.

Так, учора ми писали, що справжня зима завітала в українські Карпати – на горі Піп Іван випав перший сніг. Крім того, на цій вершині зафіксували перші морози – сьогодні температура опустилася до -5°С (а 9 жовтня тут зафіксували -6°С).

Про це повідомили на ФБ-сторінці “Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост”.

Станом на 09:00 10.10.2023 на горі Піп Іван Чорногірський туман, видимість обмежена, швидкість вітру до 4 м/с, температура повітря -5°С, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Зима близько: в Україні зафіксували перші морози

Нагадаємо, Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора – одна з найвищих вершин українських Карпат. Висота гори становить 2028,5 м.

Раніше ми писали, що по Дніпру також вдарять перші серйозні заморозки. Подробиці тут.

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Новости Днепра про Зима близько: в Україні зафіксували перші морозиУкраїнська

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