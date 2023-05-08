У Дніпрі ВАЗ збив кур’єра Glovo на мопеді: коментар поліції

Сьогодні, 8 травня, на перехресті вулиць Паторжинського та Моссаковського сталася аварія.
Там водій автомобіля ВАЗ збив кур’єра Glovo, який їхав на мопеді Takken.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.
В результаті аварії постраждав 24-річний кур’єр. Його госпіталізували з переломом ноги та забоями.
Усі обставини ДТП буде з’ясовувати слідчий.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині вантажника повністю паралізувало на роботі.
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