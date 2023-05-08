Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі ВАЗ збив кур’єра Glovo на мопеді: коментар поліції

Сьогодні 13:21
просмотров

Будьте обережні за кермом!

Новости Днепра про У Дніпрі ВАЗ збив кур'єра Glovo на мопеді: коментар поліції

Сьогодні, 8 травня, на перехресті вулиць Паторжинського та Моссаковського сталася аварія.

Там водій автомобіля ВАЗ збив кур’єра Glovo, який їхав на мопеді Takken. 

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

В результаті аварії постраждав 24-річний кур’єр. Його госпіталізували з переломом ноги та забоями.

Усі обставини ДТП буде з’ясовувати слідчий.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині вантажника повністю паралізувало на роботі.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі ВАЗ збив кур'єра Glovo на мопеді: коментар поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі ВАЗ збив кур'єра Glovo на мопеді: коментар поліціїРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині горів будинок: постраждав 77-річний дідусь
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:56
    На Дніпропетровщині горів будинок: постраждав 77-річний дідусь

    Сьогодні вранці, 8 травня о 07:07, на лінію «101» повідомили…

    У Дніпрі продають відоме кафе на набережній за 1,8 млн грн
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:56
    У Дніпрі продають відоме кафе на набережній за 1,8 млн грн

    У Дніпрі на набережній продають кафе із зимовим та літнім…

    У Дніпрі рятувальники діставали каченят з 10-метрової пастки (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:49
    У Дніпрі рятувальники діставали каченят з 10-метрової пастки (ФОТО)

    Каченята впали у 10-метровий колектор.

    У Дніпрі чоловік допомагав військовозобов’язаним тікати за кордон під видом “волонтерів”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:46
    У Дніпрі чоловік допомагав військовозобов’язаним тікати за кордон під видом “волонтерів”

    Він виготовляв липові документи.

    Наверх