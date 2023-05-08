На Дніпропетровщині горів будинок: постраждав 77-річний дідусь

Сьогодні вранці, 8 травня о 07:07, на лінію «101» повідомили про те, що на вулиці Спортивній смт Межова горить будинок.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місці події рятувальники встановили, що горить дах одноповерхового житлового будинку.

Полум’я локалізували о 07:25 та ліквідували о 08:17. Вогонь пошкодив дах та перекриття будинку на площі 30 кв. м.

На жаль, постраждав 77-річний дідусь. Він отруївся продуктами горіння. Постраждалого медики госпіталізували до центральної лікарні.

До гасіння пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпровському районі згорів легковик: подробиці.

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