На Дніпропетровщині горів будинок: постраждав 77-річний дідусь

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місці події рятувальники встановили, що горить дах одноповерхового житлового будинку.
Полум’я локалізували о 07:25 та ліквідували о 08:17. Вогонь пошкодив дах та перекриття будинку на площі 30 кв. м.
На жаль, постраждав 77-річний дідусь. Він отруївся продуктами горіння. Постраждалого медики госпіталізували до центральної лікарні.
До гасіння пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпровському районі згорів легковик: подробиці.
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