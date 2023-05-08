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  • У Дніпрі більше ніж на тиждень перекрили рух вулицею Луговською: подробиці

У Дніпрі більше ніж на тиждень перекрили рух вулицею Луговською: подробиці

Сьогодні 10:59
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі більше ніж на тиждень перекрили рух вулицею Луговською: подробиці

У Дніпрі з понеділка, 8 травня, перекрили рух вулицею Луговською.

Усе через ремонт дорожнього покриття.

Про це повідомили у департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.

Зазначається, що роботи планують закінчити до 18 травня.

Тому враховуйте цю інформацію та завчасно плануйте свій маршрут!

Новости Днепра про У Дніпрі більше ніж на тиждень перекрили рух вулицею Луговською: подробиці

Новости Днепра про У Дніпрі більше ніж на тиждень перекрили рух вулицею Луговською: подробиці

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі деякі трамваї закінчать роботу раніше.

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Новости Днепра про У Дніпрі більше ніж на тиждень перекрили рух вулицею Луговською: подробиціУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі більше ніж на тиждень перекрили рух вулицею Луговською: подробиціРусский

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