У Дніпрі більше ніж на тиждень перекрили рух вулицею Луговською: подробиці

У Дніпрі з понеділка, 8 травня, перекрили рух вулицею Луговською.
Усе через ремонт дорожнього покриття.
Про це повідомили у департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.
Зазначається, що роботи планують закінчити до 18 травня.
Тому враховуйте цю інформацію та завчасно плануйте свій маршрут!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі деякі трамваї закінчать роботу раніше.
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