У Дніпрі більше ніж на тиждень перекрили рух вулицею Луговською: подробиці

Важлива інформація!

У Дніпрі з понеділка, 8 травня, перекрили рух вулицею Луговською.

Усе через ремонт дорожнього покриття.

Про це повідомили у департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.

Зазначається, що роботи планують закінчити до 18 травня.

Тому враховуйте цю інформацію та завчасно плануйте свій маршрут!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі деякі трамваї закінчать роботу раніше.

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