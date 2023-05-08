На Дніпропетровщині вантажника повністю паралізувало на роботі

У Нікополі вантажник отримав параліч тіла під час роботи, бо вдарився головою.

Про цей нещасний випадок розповіла медик Валентина Марченко.

На початку травня, на одному із підприємств в Нікополі травмувався 32-річний чоловік. Виклик до “швидкої” надійшов зранку.

Приїхавши на місце інциденту, фельдшери з’ясували, що вантажник, який переносив ящики з продукцією, випадково вдарився головою, після чого відчув різкий біль в ділянці шиї. У нього оніміло все тіло, через що він упав на підлогу. Колеги чоловіка викликали “швидку”.

Через 7 хвилин бригада прибула на виклик, оглянули потерпілого і діагностували у нього травматичне ушкодження шийного відділу хребта і як наслідок – параліч всього тіла, – розповіла медик.

Потерпілому наклали шийний комір, знеболили та ушпиталили до однієї з лікарень Нікополя. Місцеві лікарі стабілізували його стан, після чого відправили до медзакладу в Дніпрі, де їхні колеги продовжать лікування чоловіка.

У якому він стані зараз не уточнюється.

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