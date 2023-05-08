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На Дніпропетровщині вантажника повністю паралізувало на роботі

Сьогодні 12:30
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У Нікополі вантажник отримав параліч тіла під час роботи, бо вдарився головою.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вантажника повністю паралізувало на роботі

Про цей нещасний випадок розповіла медик Валентина Марченко. 

На початку травня, на одному із підприємств в Нікополі травмувався 32-річний чоловік. Виклик до “швидкої” надійшов зранку. 
 
Приїхавши на місце інциденту, фельдшери з’ясували, що вантажник, який переносив ящики з продукцією, випадково вдарився головою, після чого відчув різкий біль в ділянці шиї. У нього оніміло все тіло, через що він упав на підлогу. Колеги чоловіка викликали “швидку”.
 
Через 7 хвилин бригада прибула на виклик, оглянули потерпілого і діагностували у нього травматичне ушкодження шийного відділу хребта і як наслідок – параліч всього тіла, – розповіла медик. 
Потерпілому наклали шийний комір, знеболили та ушпиталили до однієї з лікарень Нікополя. Місцеві лікарі стабілізували його стан, після чого відправили до медзакладу в Дніпрі, де їхні колеги продовжать лікування чоловіка.
 
У якому він стані зараз не уточнюється. 

 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині вантажника повністю паралізувало на роботіУкраїнська

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