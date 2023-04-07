У Дніпрі вандали потрощили Льодову арену (ФОТО)

У Дніпрі невідомі побили вікна будівлі льодової арени.

Інцидент стався в ніч на 7 квітня, повідомляє “ДніпроTV”. Невідомі вночі побили вікна будівлі Льодової арени, що на Набережній Заводській.

Прийшовши зранку на роботу, співробітники побачили розбите скло і пошкоджені шибки на дверях та вікнах фасаду будівлі. Зазначається, що керівництво арени вже звернулося до поліції.

Наслідки “атаки” можна побачити на фото.

Нагадаємо, раніше вандали розтрощили сквер Семенова на лівому березі. За попередніми підрахунками, збитки можуть складати десятки тисяч гривень.

Читайте також:

Українська

Автор: