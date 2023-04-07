Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі вандали потрощили Льодову арену (ФОТО)

Сьогодні 12:06
просмотров

У Дніпрі невідомі побили вікна будівлі льодової арени.

Новости Днепра про У Дніпрі вандали потрощили Льодову арену (ФОТО)

Інцидент стався в ніч на 7 квітня, повідомляє “ДніпроTV”. Невідомі вночі побили вікна будівлі Льодової арени, що на Набережній Заводській. 

Прийшовши зранку на роботу, співробітники побачили розбите скло і пошкоджені шибки на дверях та вікнах фасаду будівлі. Зазначається, що керівництво арени вже звернулося до поліції. 

Наслідки “атаки” можна побачити на фото. 

Новости Днепра про У Дніпрі вандали потрощили Льодову арену (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі вандали потрощили Льодову арену (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі вандали потрощили Льодову арену (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі вандали потрощили Льодову арену (ФОТО)

Нагадаємо, раніше вандали розтрощили сквер Семенова на лівому березі. За попередніми підрахунками, збитки можуть складати десятки тисяч гривень.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі вандали потрощили Льодову арену (ФОТО)Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького через ДТП збирається кілометровий затор (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:27
    У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького через ДТП збирається кілометровий затор (ФОТО)

    У Дніпрі затори через аварію.

    У Дніпрі за минулу добу народилося 17 немовлят: більшість – дівчатка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:16
    У Дніпрі за минулу добу народилося 17 немовлят: більшість – дівчатка

    Діти – квіти нашого життя!

    Мешканця Дніпра, який зник безвісти 4 місяці тому, знайшли мертвим
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:54
    Мешканця Дніпра, який зник безвісти 4 місяці тому, знайшли мертвим

    Знайшли мертвим чоловіка, якого шукали 4 місяці.

    Втратила свідомість: у Дніпрі дівчина потрапила до реанімації через суші
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:26
    Втратила свідомість: у Дніпрі дівчина потрапила до реанімації через суші

    У дніпровській реанімації рятують дівчину, яка отруїлася морепродуктами.

    Наверх