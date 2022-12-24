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У Дніпрі в ЖК “Щасливий” горіла квартира: подробиці від рятувальників

Сьогодні 09:18
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Учора, 23 грудня, в житловому комплексі "Щасливий" горіла квартира.

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На місце події викликали рятувальників. Прибувши, вони встановили, що займання виникло у квартирі на 8 поверсі 12-поверхового житлового будинку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. 

Займання локалізували о 16:57 та ліквідували о 17:06. Вогонь пошкодив домашнє майно на площі 10 кв. м.

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На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 17 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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