Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Коронавірус не зник: в Україні продовжили карантин, скільки він ще триватиме

Коронавірус не зник: в Україні продовжили карантин, скільки він ще триватиме

Сьогодні 16:27
просмотров

В Україні продовжили карантин, запроваджений через пандемію коронавірусу.

Новости Днепра про Коронавірус не зник: в Україні продовжили карантин, скільки він ще триватиме

Цього разу до 30 квітня 2023 року.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Продовжено для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 30.04.2023. Також продовжено на всій території України карантин до 30.04.2023, – написав Мельничук.

Нагадаємо, раніше ми писали, яка епідемічна ситуація на Дніпропетровщині.

Читайте також:

Новости Днепра про Коронавірус не зник: в Україні продовжили карантин, скільки він ще триватимеУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Львівщині Volkswagen потрапив під потяг, який курсує через Дніпро: загинули чоловік та його 8-річна донька
    новини України
    Вчора 18:05
    На Львівщині Volkswagen потрапив під потяг, який курсує через Дніпро: загинули чоловік та його 8-річна донька

    У середу, 21 грудня, у селі Арламівська Воля Львівської області…

    Чи витримає енергосистема України нові ракетні удари: відповідь міністра енергетики
    новини України
    Вчора 15:08
    Чи витримає енергосистема України нові ракетні удари: відповідь міністра енергетики

    Україна втримає енергосистему попри нові хвилі російських ракетних атак. І…

    “Приват24” може нестабільно працювати: причина
    Новини Дніпра
    Вчора 12:17
    “Приват24” може нестабільно працювати: причина

    Користувачі "Приват24" можуть зіткнутися з проблемами під час користування сервісом.

    ЗСУ знищили понад 100 тисяч окупантів: втрати ворога на 22 грудня
    новини України
    Вчора 10:19
    ЗСУ знищили понад 100 тисяч окупантів: втрати ворога на 22 грудня

    Слава Україні! Слава ЗСУ!

    Наверх