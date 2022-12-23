Коронавірус не зник: в Україні продовжили карантин, скільки він ще триватиме

В Україні продовжили карантин, запроваджений через пандемію коронавірусу.

Цього разу до 30 квітня 2023 року.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Продовжено для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 30.04.2023. Також продовжено на всій території України карантин до 30.04.2023, – написав Мельничук.

Нагадаємо, раніше ми писали, яка епідемічна ситуація на Дніпропетровщині.

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