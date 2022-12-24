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В Днепре в ЖК «Счастливый» горела квартира: подробности от спасателей

Сегодня 09:18
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Вчера, 23 декабря, в жилом комплексе "Счастливый" горела квартира.

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На место происшествия вызвали спасателей. Прибыв, они установили, что возгорание возникло в квартире на 8 этаже 12-этажного жилого дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Возгорание локализовали в 16:57 и ликвидировали в 17:06. Огонь повредил домашнее имущество на площади в 10 кв. м.

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К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 17 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

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