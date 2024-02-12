Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі в Таромському троє дітей влаштували погром на могилі українського військового

У Дніпрі в Таромському троє дітей влаштували погром на могилі українського військового

Сьогодні 19:29
просмотров

Вандалами, які розгромили могили в Таромському, виявилися діти.

Новости Днепра про У Дніпрі в Таромському троє дітей влаштували погром на могилі українського військового

Цими вихідними у соцмережах обговорювали цинічний погром однієї з могил українського військового на кладовищі в Таромському. Невідомі зірвали прапор, повалили хрест та пошкодили місце поховання. 

Як повідомили в Дніпропетровському ГУНП, вандалами виявилися двоє 13-річних хлопців та 10-річна дівчинка. За інформацією правоохоронців, діти на одному з місцевих цвинтарів Новокодацького району повалили надгробний хрест на могилі українського захисника.

Це сталося у суботу, 10 лютого. Про вандалів правоохоронцям повідомили місцеві мешканці. Поліціянти розпочали пошук невідомих, які пошкодили місце поховання. 

Пізніше вдалося з’ясувати, що до пошкодження місця поховання військовослужбовця причетні троє дітей. За їх дії відносно батьків склали адміністративні протоколи за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правоохоронці направлять протоколи до суду на розгляд та прийняття рішення.

Поліціянти поспілкувалися з дітьми та пояснили, чому не потрібно так робити. З батьками дітей поговорили щодо належного виховання дітей, контролю за їх місцезнаходженням та вчинками.

Нагадаємо, ми писали: у Дніпрі вандали понівечили могилу полеглого Героя.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі в Таромському троє дітей влаштували погром на могилі українського військовогоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі в Таромському троє дітей влаштували погром на могилі українського військовогоРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У музеї Дніпра з’явився цікавий прилад, яким користувалися в Україні 100 років тому: про що мова
Новини Дніпра
Сьогодні 20:07
У музеї Дніпра з’явився цікавий прилад, яким користувалися в Україні 100 років тому: про що мова

У дніпровському Музеї спротиву Голодомору з'явився цікавий експонат.

У Дніпрі та області померло двоє хворих на COVID-19
Новини Дніпра
Сьогодні 18:40
У Дніпрі та області померло двоє хворих на COVID-19

У Дніпропетровській області минулого тижня зафіксували летальні випадки серед хворих…

Був відзначений подяками та грамотами: у Дніпрі пішов із життя видатний педагог
Новини Дніпра
Сьогодні 18:07
Був відзначений подяками та грамотами: у Дніпрі пішов із життя видатний педагог

Світла пам'ять!

У Дніпрі авто на кілька годин заблокувало рух автобусів
Новини Дніпра
Сьогодні 17:50
У Дніпрі авто на кілька годин заблокувало рух автобусів

У Дніпрі припаркований автомобіль заблокував рух транспорту.

Наверх