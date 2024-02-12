У Дніпрі в Таромському троє дітей влаштували погром на могилі українського військового

Вандалами, які розгромили могили в Таромському, виявилися діти.

Цими вихідними у соцмережах обговорювали цинічний погром однієї з могил українського військового на кладовищі в Таромському. Невідомі зірвали прапор, повалили хрест та пошкодили місце поховання.

Як повідомили в Дніпропетровському ГУНП, вандалами виявилися двоє 13-річних хлопців та 10-річна дівчинка. За інформацією правоохоронців, діти на одному з місцевих цвинтарів Новокодацького району повалили надгробний хрест на могилі українського захисника.

Це сталося у суботу, 10 лютого. Про вандалів правоохоронцям повідомили місцеві мешканці. Поліціянти розпочали пошук невідомих, які пошкодили місце поховання.

Пізніше вдалося з’ясувати, що до пошкодження місця поховання військовослужбовця причетні троє дітей. За їх дії відносно батьків склали адміністративні протоколи за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правоохоронці направлять протоколи до суду на розгляд та прийняття рішення.

Поліціянти поспілкувалися з дітьми та пояснили, чому не потрібно так робити. З батьками дітей поговорили щодо належного виховання дітей, контролю за їх місцезнаходженням та вчинками.

Нагадаємо, ми писали: у Дніпрі вандали понівечили могилу полеглого Героя.

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