Міністр закордонних справ України потрапив у лікарню після прогулянки з собаками

Про це повідомив політик на своїй Instagram-сторінці. Він також опублікував фото закривавленої ноги, де видно сліди собачих укусів.
Собак треба любити, але й тримати на повідках. Великий собака, якого вигулювали без повідка, напав на моїх під час прогулянки. І принагідно на мене, – написав міністр.
Він звернувся до медиків, які “підрихтували” йому ногу.
Дякую лікарям в Олександрівській, що підрихтували. Символічно, що саме на мою травму якраз чергувала інтерн з Індії, яка залишилася вчитися і працювати в Україні після вторгнення, – написав Кулеба.
Зазначимо, у міністра також є три собаки: Густав, Бенджі та Марік.
Маріка Кулеба взяв у свою родину 2022 року – цуценя врятували з блокадного Маріуполя.
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