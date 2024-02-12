Міністр закордонних справ України потрапив у лікарню після прогулянки з собаками

Днями на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу під час прогулянки напав великий пес. Йому навіть довелося звертатися за допомогою до медиків.

Про це повідомив політик на своїй Instagram-сторінці. Він також опублікував фото закривавленої ноги, де видно сліди собачих укусів.

Собак треба любити, але й тримати на повідках. Великий собака, якого вигулювали без повідка, напав на моїх під час прогулянки. І принагідно на мене, – написав міністр.

Він звернувся до медиків, які “підрихтували” йому ногу.

Дякую лікарям в Олександрівській, що підрихтували. Символічно, що саме на мою травму якраз чергувала інтерн з Індії, яка залишилася вчитися і працювати в Україні після вторгнення, – написав Кулеба.

Зазначимо, у міністра також є три собаки: Густав, Бенджі та Марік.

Маріка Кулеба взяв у свою родину 2022 року – цуценя врятували з блокадного Маріуполя.

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