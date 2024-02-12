У Дніпрі посеред річки помітили динозаврів (ВІДЕО)

Виявилося, що так незвично відсвяткували Східний Новий рік 10 лютого каякери Дніпра.
Учасники спільноти SUP Station надягнули костюми чи то драконів, чи то динозаврів та відправилися у плавання.
Рік веслуючого дракона розпочато. Веслуємо, підтримуємо та надихаємо, – йдеться на сторінці клубу.
Двоє веслувальників у чудернацьких костюмах повеселили не тільки учасників клубу, а й випадкових перехожих, які гуляли поруч з річкою. Побачити як це було можна на відео.
Зауважимо, 10 лютого святкували Східний або як його частіше називають – Китайський Новий рік. Цього разу символом року став Дракон. У Дніпрі через війну не було помпезних святкувань, як закордоном, але пройшли маленькі івенти, такі як веслування на каяках, або тематична вечеря у кафе.
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