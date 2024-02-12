В Днепре в Таромском трое детей устроили погром на могиле украинского военного

Разгромившими могилы в Таромском вандалами оказались дети.

В эти выходные в соцсетях обсуждали циничный погром одной из могил украинского военного на кладбище в Таромском. Неизвестные сорвали флаг, повалили крест и повредили место захоронения.

Как сообщили в Днепропетровском ГУНП, вандалами оказались двое 13-летних парней и 10-летняя девочка. По информации правоохранителей, дети на одном из местных кладбищ Новокодацкого района повалили надгробный крест на могиле украинского защитника.

Это произошло в субботу, 10 февраля. О вандалах правоохранителям сообщили местные жители. Полицейские приступили к поиску неизвестных, которые повредили место захоронения.

Позже удалось выяснить, что к повреждению места захоронения военнослужащего причастны трое детей. За их действия в отношении родителей составили административные протоколы по ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Правоохранители направят протоколы в суд на рассмотрение и принятие решения.

Полицейские пообщались с детьми и объяснили, почему не нужно так поступать. С родителями детей поговорили о надлежащем воспитании детей, контроле за их местонахождением и поступками.

Напомним, мы писали: в Днепре вандалы изуродовали могилу павшего Героя.

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