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  • У Дніпрі на Калиновій чоловікові вистрелили в голову: коментар поліції

У Дніпрі на Калиновій чоловікові вистрелили в голову: коментар поліції

Сьогодні 14:02
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55-річного постраждалого госпіталізували до лікарні - він у реанімації.
Новости Днепра про У Дніпрі на Калиновій чоловікові вистрелили в голову: коментар поліції

Фото умовне.

У суботу, 10 лютого, у Дніпрі на вулиці Калиновій біля одного із кафе між двома чоловіками стався конфлікт, у ході якого один із них вистрелив іншому в голову.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

55-річного постраждалого госпіталізували до лікарні – він у реанімації.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікополі піймали підозрюваного у вбивстві заступника міського голови: деталі злочину.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Калиновій чоловікові вистрелили в голову: коментар поліціїУкраїнська

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