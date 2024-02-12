У Дніпрі на Калиновій чоловікові вистрелили в голову: коментар поліції

55-річного постраждалого госпіталізували до лікарні - він у реанімації.

У суботу, 10 лютого, у Дніпрі на вулиці Калиновій біля одного із кафе між двома чоловіками стався конфлікт, у ході якого один із них вистрелив іншому в голову.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

55-річного постраждалого госпіталізували до лікарні – він у реанімації.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікополі піймали підозрюваного у вбивстві заступника міського голови: деталі злочину.

Читайте також:

Українська

Автор: