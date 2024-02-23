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У Дніпрі в покинутій будівлі вбили чоловіка у військовій формі

Сьогодні 18:06
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У четвер, 22 лютого, на лінію "102" повідомили про виявлення у покинутій будівлі в Чечелівському районі міста тіла 36-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями.

Новости Днепра про У Дніпрі в покинутій будівлі вбили чоловіка у військовій формі

На місце події виїхали правоохоронці. Вони зібрали речові докази та встановили, що до скоєння тяжкого злочину причетні раніше засуджені мешканці Дніпропетровської області віком 25 та 29 років. За декілька годин поліцейські затримали підозрюваних.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

З’ясувалося, що між чоловіками виник конфлікт, під час якого нападники деревʼяною палицею, руками і ногами побили 36-річного потерпілого. Після нападу підозрювані втекли. Внаслідок численних тілесних ушкоджень чоловік помер на місці.

23 лютого слідчі повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

У мережі повідомляють, що вбитий був одягнений у військову форму.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі просять упізнати жінку, тіло якої знайшли в метро (ФОТО 18+).

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Новости Днепра про У Дніпрі в покинутій будівлі вбили чоловіка у військовій форміУкраїнська

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