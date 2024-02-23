Жителів 18 квартир відселять з будинку в Дніпрі, який пошкоджений через атаку дрона

Частину квартир таки доведеться відселити.

Про це у своєму телеграм-каналі написав міський голова Дніпра Борис Філатов.

Фахівці оглянули будинок, в який вночі 23 лютого влучив ударний дрон. У вцілілій частині багатоповерхівки вдасться повернути комунікації, а ось мешканців під’їзду, де зруйновані 8 та 9 поверхи – відселять. Мова йде про 18 квартир. Людям компенсують тимчасову оренду.

Є надія, що будинок вдасться відновити, адже він цегляний, а не панельний, тому відбудувати його легше.

Шановні мешканці постраждалого будинку на Бажова, 26. За висновками технічного звіту фахівців 18 квартир доведеться відселити. Місто компенсує власникам тимчасову оренду житла – як ми робили для людей зі 118-го будинку на Перемозі. Зараз (зі стриманим оптимізмом) можемо сказати, що, оскільки цей будинок цегляний, а не панельний, то маємо хороші шанси відносно швидко відбудувати розбиті секції та повернути людям квартири. Скоріш за все, навіть з мінімальним ремонтом, – написав Філатов.

У вцілілій частині стан комунікацій дозволяє “закільцювати” воду, опалення, електрику та газ, тому мешканці тих осель зможуть залишитися у себе.

Нагадаємо, з-під завалів потрощеного дроном будинку у Дніпрі дістали тіло чоловіка. Ще одну жінку, яка ймовірно була вдома в момент удару, шукають.

Фото: Суспільне

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