З-під завалів потрощеного дроном будинку у Дніпрі дістали тіло чоловіка

Пошуки жінки тривають!

Рятувальники дістали тіло чоловіка з-під завалів потрощеного дроном будинку у Дніпрі.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Цієї ночі його вбили росіяни, коли він просто відпочивав в своїй квартирі. Щирі співчуття близьким, – написав він.

Пошуки жінки, яка ймовірно була вдома під час удару, продовжуються.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни атакували Дніпро безпілотниками. Ворожий дрон влучив в дев’ятиповерховий будинок в АНД районі. Деякі квартири на верхніх поверхах зруйновані вщент, деякі – сильно пошкоджені. На жаль, 8 людей отримали травми, двоє з них – досі у лікарні. Також у Дніпрі ворожі дрони уразили резервуари з паливом.

Також ми писали, що патрульні показали перші хвилини після удару по будинку в АНД районі Дніпра.

Читайте також:

Українська

Автор: