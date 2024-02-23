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  • З-під завалів потрощеного дроном будинку у Дніпрі дістали тіло чоловіка

З-під завалів потрощеного дроном будинку у Дніпрі дістали тіло чоловіка

Сьогодні 16:31
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Пошуки жінки тривають!

Новости Днепра про З-під завалів потрощеного дроном будинку у Дніпрі дістали тіло чоловіка

Рятувальники дістали тіло чоловіка з-під завалів потрощеного дроном будинку у Дніпрі.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Цієї ночі його вбили росіяни, коли він просто відпочивав в своїй квартирі. Щирі співчуття близьким, – написав він.

Пошуки жінки, яка ймовірно була вдома під час удару, продовжуються.

Новости Днепра про З-під завалів потрощеного дроном будинку у Дніпрі дістали тіло чоловіка

Новости Днепра про З-під завалів потрощеного дроном будинку у Дніпрі дістали тіло чоловіка

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни атакували Дніпро безпілотниками. Ворожий дрон влучив в дев’ятиповерховий будинок в АНД районі. Деякі квартири на верхніх поверхах зруйновані вщент, деякі – сильно пошкоджені. На жаль, 8 людей отримали травми, двоє з них – досі у лікарні. Також у Дніпрі ворожі дрони уразили резервуари з паливом.

Також ми писали, що патрульні показали перші хвилини після удару по будинку в АНД районі Дніпра. 

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Новости Днепра про З-під завалів потрощеного дроном будинку у Дніпрі дістали тіло чоловікаУкраїнська

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