З-під завалів потрощеного дроном будинку у Дніпрі дістали тіло чоловіка

Рятувальники дістали тіло чоловіка з-під завалів потрощеного дроном будинку у Дніпрі.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Цієї ночі його вбили росіяни, коли він просто відпочивав в своїй квартирі. Щирі співчуття близьким, – написав він.
Пошуки жінки, яка ймовірно була вдома під час удару, продовжуються.
Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни атакували Дніпро безпілотниками. Ворожий дрон влучив в дев’ятиповерховий будинок в АНД районі. Деякі квартири на верхніх поверхах зруйновані вщент, деякі – сильно пошкоджені. На жаль, 8 людей отримали травми, двоє з них – досі у лікарні. Також у Дніпрі ворожі дрони уразили резервуари з паливом.
Також ми писали, що патрульні показали перші хвилини після удару по будинку в АНД районі Дніпра.
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Патрульні одні із перших прибули на місце влучання.
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Сьогодні близько другої ночі росіяни атакували Дніпро.