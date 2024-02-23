В Днепре в заброшенном здании убили мужчину в военной форме

В четверг, 22 февраля, на линию "102" сообщили об обнаружении в заброшенном здании в Чечеловском районе города тела 36-летнего мужчины с телесными повреждениями.

На место происшествия выехали правоохранители. Они собрали вещественные доказательства и установили, что к совершению тяжкого преступления причастны ранее судимые жители Днепропетровской области в возрасте 25 и 29 лет. За несколько часов полицейские задержали подозреваемых.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Выяснилось, что между мужчинами возник конфликт, во время которого нападавшие деревянной палкой, руками и ногами избили 36-летнего потерпевшего. После нападения подозреваемые сбежали. В результате многочисленных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

23 февраля следователи сообщили задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В сети сообщают, что убитый был одет в военную форму.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре просят опознать женщину, тело которой нашли в метро (ФОТО 18+).

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