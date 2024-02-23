Важко дихає через травмований ніс: у Дніпрі рятують котика, якого люди викинули з машини

Потрібна допомога.

У Дніпрі рятують котика Мишка. Як розповіла волонтерка Ольга Уманчик, тварину викинули з машини. У чотирилапого відшарувалась слизова, вилізла та закупорила ніздрю, як пробка. Інша ж забита гнійною пробкою.

Через це котик не може нормально дихати. Стан тварини стабілізували, але попереду тривале та коштовне лікування, на яке у притулку грошей немає.

Кошеняті потрібне якісне харчування, зазначає Ольга. У нього рахіт і гіперпаратиреоз. Зараз годують примусово, паштетом зі шприца.

Деталі про Мишка можна дізнатися ТУТ.

Якщо у вас є можливість, то допомогти Мишку можна за реквізитами нижче:

Контактний телефон: (073) 235-03-70, Ольга.

Картка PrivatBank: 4149 4991 3681 6293;

Картка PrivatBank: 4731 2196 3075 1208;

Картка Monobank: 4441 1144 0474 0506;

Картка OschadBank: 5167 8031 0024 4404;

Картка RaiffeisenBank: 4149 5001 1296 4237;

PayPal: [email protected], https://www.paypal.me/Umanchyk;

Wise.com – міжнародні перекази: [email protected], Olga Umanchyk.

Розрахунковий рахунок PrivatBank: БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ;

IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH;

ЄДРПОУ/ІПН: 40416474;

МФО: 305299;

Призначення: “Благодійна допомога для котика Мишка”