Тяжело дышит из-за травмированного носа: в Днепре спасают котика, которого люди выбросили из машины

В Днепре спасают котика Мишку. Как рассказала волонтер Ольга Уманчик, животное выбросили из машины. У четырехлапого отслоилась слизистая, вылезла и закупорила ноздрю, как пробка. Другая же забита гнойной пробкой.
Поэтому котик не может нормально дышать. Состояние животного стабилизировали, но предстоит длительное и дорогое лечение, на которое у приюта денег нет.
Котенку нужно качественное питание, отмечает Ольга. У него рахит и гиперпаратиреоз. Сейчас кормят принудительно, паштетом из шприца.
Детали о Мишке можно узнать ТУТ.
Если у вас есть возможность, то помочь Мишке можно по реквизитам ниже:
Контактний телефон: (073) 235-03-70, Ольга.
Картка PrivatBank: 4149 4991 3681 6293;
Картка PrivatBank: 4731 2196 3075 1208;
Картка Monobank: 4441 1144 0474 0506;
Картка OschadBank: 5167 8031 0024 4404;
Картка RaiffeisenBank: 4149 5001 1296 4237;
PayPal: [email protected], https://www.paypal.me/Umanchyk;
Wise.com — міжнародні перекази: [email protected], Olga Umanchyk.
Розрахунковий рахунок PrivatBank: БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ;
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH;
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474;
МФО: 305299;
Призначення: “Благодійна допомога для котика Мишка”
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