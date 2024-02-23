Тяжело дышит из-за травмированного носа: в Днепре спасают котика, которого люди выбросили из машины

Нужна помощь.

В Днепре спасают котика Мишку. Как рассказала волонтер Ольга Уманчик, животное выбросили из машины. У четырехлапого отслоилась слизистая, вылезла и закупорила ноздрю, как пробка. Другая же забита гнойной пробкой.

Поэтому котик не может нормально дышать. Состояние животного стабилизировали, но предстоит длительное и дорогое лечение, на которое у приюта денег нет.

Котенку нужно качественное питание, отмечает Ольга. У него рахит и гиперпаратиреоз. Сейчас кормят принудительно, паштетом из шприца.

Детали о Мишке можно узнать ТУТ.

Если у вас есть возможность, то помочь Мишке можно по реквизитам ниже:

Контактний телефон: (073) 235-03-70, Ольга.

Картка PrivatBank: 4149 4991 3681 6293;

Картка PrivatBank: 4731 2196 3075 1208;

Картка Monobank: 4441 1144 0474 0506;

Картка OschadBank: 5167 8031 0024 4404;

Картка RaiffeisenBank: 4149 5001 1296 4237;

PayPal: [email protected], https://www.paypal.me/Umanchyk;

Wise.com — міжнародні перекази: [email protected], Olga Umanchyk.

Розрахунковий рахунок PrivatBank: БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ;

IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH;

ЄДРПОУ/ІПН: 40416474;

МФО: 305299;

Призначення: “Благодійна допомога для котика Мишка”