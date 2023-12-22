Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі у сквері виявили труп: що кажуть у поліції

Сьогодні 11:21
просмотров

Чоловіку було 40 років.
Новости Днепра про У Дніпрі у сквері виявили труп: що кажуть у поліції

Фото умовне.

Днями у Дніпрі у сквері на проспекті Богдана Хмельницького місцеві мешканці виявили тіло 40-річного чоловіка.

На місце відразу викликали медиків та правоохоронців.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією, тілесних ушкоджень на тілі не виявили.

Ми звернулися за коментарем до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Усі обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині 87-річного дідуся, якого шукали кілька днів, знайшли мертвим.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі у сквері виявили труп: що кажуть у поліціїУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі мають відреставрувати занедбану пам’ятку архітектури, де зараз філармонія
Новини Дніпра
Сьогодні 11:59
У Дніпрі мають відреставрувати занедбану пам’ятку архітектури, де зараз філармонія

У Дніпрі зобов'язали власника будівлі філармонії відреставрувати її.

На Дніпропетровщині водій-порушник з 2% проміле алкоголю у крові намагався відкупитися від поліцейських
Новини Дніпра
Сьогодні 11:57
На Дніпропетровщині водій-порушник з 2% проміле алкоголю у крові намагався відкупитися від поліцейських

Він запропонував поліцейським хабар у сумі 8 тисяч гривень.

У Дніпрі з фури на дорогу вивалилися десятки курей
Новини Дніпра
Сьогодні 11:10
У Дніпрі з фури на дорогу вивалилися десятки курей

У Дніпрі на ж/м Північний десятки курей опинилися на дорозі…

У Дніпрі кішка привела господарів до кущів, де лежав непритомний чоловік
Новини Дніпра
Сьогодні 10:38
У Дніпрі кішка привела господарів до кущів, де лежав непритомний чоловік

У Дніпрі кішка допомогла врятувати людину.

Наверх