У Дніпрі у сквері виявили труп: що кажуть у поліції

Чоловіку було 40 років.

Днями у Дніпрі у сквері на проспекті Богдана Хмельницького місцеві мешканці виявили тіло 40-річного чоловіка.

На місце відразу викликали медиків та правоохоронців.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією, тілесних ушкоджень на тілі не виявили.

Ми звернулися за коментарем до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Усі обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині 87-річного дідуся, якого шукали кілька днів, знайшли мертвим.

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