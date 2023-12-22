У Дніпрі у сквері виявили труп: що кажуть у поліції

Днями у Дніпрі у сквері на проспекті Богдана Хмельницького місцеві мешканці виявили тіло 40-річного чоловіка.
На місце відразу викликали медиків та правоохоронців.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
За попередньою інформацією, тілесних ушкоджень на тілі не виявили.
Ми звернулися за коментарем до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.
Усі обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині 87-річного дідуся, якого шукали кілька днів, знайшли мертвим.
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