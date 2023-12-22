В Днепре в сквере обнаружили труп: что говорят в полиции

Рождество считается одним из самых больших религиозных праздников не только в Украине, но и во всем мире. В этом году жители Днепра будут праздновать его 25 декабря, согласно новоюлианскому календарю. Напомним, Украина перешла на него с сентября этого года, поэтому…

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