В Днепре в сквере обнаружили труп: что говорят в полиции

На днях в Днепре в сквере на проспекте Богдана Хмельницкого местные жители обнаружили тело 40-летнего мужчины.
На место сразу вызвали медиков и правоохранителей.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
По предварительной информации, телесных повреждений на теле не обнаружили.
Мы обратились за комментарием в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.
Все обстоятельства произошедшего будут выяснять правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области 87-летнего дедушку, которого искали несколько дней, нашли мертвым.
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Александра Лучка
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